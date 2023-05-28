نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعتمد قروضاً سكنية لـ 2000 مواطن بـ 1.6 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قروضاً سكنية لـ 2000 مواطن بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.

وقال سموه عبر تويتر : “اعتمدنا اليوم موافقات لـ 2000 مواطن لقروض سكنية جديدة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم .. البرنامج الذي يحمل إسم المؤسس طيب الله ثراه مستمر في تحقيق الغاية التي أنشأه من أجلها … ونستذكر مقولته رحمه الله بأن المال يفنى والعمر يفنى ولكن العمل من أجل الوطن باقٍ ومخلد .. رحم الله زايد .. وحفظ الله الإمارات وشعبها”.