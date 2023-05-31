نشكركم على متابعتكم خبر 27 فعالية ثقافية في جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال “أبوظبي للكتاب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استضاف جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 نحو 27 ندوة ومحاضرة قدمها نخبة من أساتذة الجامعة والمختصين من الشركاء على مدار أيام الحدث الذي اختتم أعماله الأحد الماضي.

وبحسب “وام”، عرضت الجامعة خلال مشاركتها إصداراتها الجديدة من الكتب والمراجع، والتي تعتبر حصيلة جهودها العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة.

وشهد جناح الجامعة زيارات مختلفة من المسؤلين من داخل الدولة وخارجها للتعرف على برامج الجامعة العلمية والثفافية وإصداراتها المختلفة في العلوم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة كريمة المزروعي مستشار مدير الجامعة، أن مشاركة الجامعة في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب كانت نوعية ومتميزة، وشهد جناحها إقبالا كبيرا من الزوار الذين توافدوا عليه، وحرصوا على الاطلاع إصدارته العلمية والثقافية والأدبية التي فاقت 18 إصدارا.

وقالت إن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بجناح خاص في المعرض لأول مرة، ساهمت في إثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في العاصمة أبوظبي، مؤكدة أن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها منارة للفكر والابداع الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأضافت: “هدفت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخرا، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة قدموا عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض وعبر منصة الجامعة.

يذكر أن إصدارات الجامعة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تضمنت الرسائل العلمية والأبحاث في مختلف ميادين العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية والفلسفية واللغة العربية كما شهدت منصة الجامعة خلال أيام المعرض توقيع عدد من الكتب الجديدة.