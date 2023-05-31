نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: دبي تنمو وتزدهر.. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة بالعالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المخطط الجديد لنخلة جبل علي، بمساحة تبلغ ضعف مساحة نخلة جميرا.. وبشواطئ بطول 110 كم، ومرابع بحرية وخضراء توفر حياة عالية..

وقال سموه في تغريدة عبر “تويتر”:

دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا .. شواطئها تصل ل110 كم .. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة .. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجع توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم ..

أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 .. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم