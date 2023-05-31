نشكركم على متابعتكم خبر تراجع أسعار الوقود خلال شهر يونيو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 08:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى
أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يونيو.
وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من يوم غد كالتالي:
بنزين 98:
قبل: 3.16 درهم
بعد: 2.95 درهم
بنزين 95:
قبل: 3.05 درهم
بعد: 2.84 درهم
ديزل:
قبل: 2.91 درهم
بعد: 2.68 درهم