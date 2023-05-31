نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجّه برفع المساعدات السكنية السنوية لمواطني الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 08:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أفاد رئيس برنامج إسكان الشارقة، خليفة مصبح الطنيجي، بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه برفع أعداد المساعدات السكنية السنوية لمواطني الإمارة من 1000 إلى 1500 مساعدة، اعتباراً من العام الجاري.

وأوضح خلال برنامج “الخط المباشر”، أن ذلك القرار يأتي مواكبة واستجابة لنتائج تعداد الشارقة 2022.