نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد يبحث العلاقات التجارية مع وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 02:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية أندرو جريفيث.

واستعرض سموه مع الوزير البريطاني العلاقات التجارية المثمرة وفرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تنميتها.

وأشار سموه في تغريدة على “تويتر”، إلى أن “المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات.. والإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لها، بقيمة تجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 37 مليار درهم في العام الماضي”.

وأضاف سموه: “علاقاتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وراسخة ومتجددة ونسعى لتتويجها بالمزيد من الشراكات والمشاريع الطموحة للبلدين”.