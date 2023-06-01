نشكركم على متابعتكم خبر “اتصالات من &e” تؤكد توقف بث قنوات “beIN” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت “اتصالات من &e” توقف بث القنوات التي توفرها “beIN”، اعتباراً من 1 يونيو 2023، لأسباب تجارية.

وستواصل “اتصالات من &e” التزامها بتوفير خيارات ترفيهية ورياضية مميزة لعملائها وبأسعار معقولة، وعلى الرغم من أن محتوى قنوات “beIN” لن يكون متاحاً عبر “eLife TV”.

وقالت الشركة: “أننا سنعمل على إثراء تجارب العملاء من خلال توفير تغطية عالمية لمجموعة متنوعة من الأحداث والفعاليات الرياضية. سواء بشكل مباشر أو عبر شركائنا في هذا المجال. بما في ذلك كأس أبطال آسيا لكرة القدم، والدوري الإيطالي، وUFC، والفورمولا 1، وسباق الدراجات للمحترفين، وألعاب الرجبي والجولف الدولية. إضافة إلى أكثر أحداث الكريكيت إثارة مثل مباريات دوري IPL وبطولة كأس العالم T20 وغيرها من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى في العالم”

وسيحصل العملاء الذين لديهم باقة eLife والتي تتضمن محتوى beIN على خصم شهري تلقائي ومستمر بقيمة 184 درهماً على فواتيرهم الشهرية. للفترة التي تبدأ من 1 يونيو 2023 فصاعداً.

ويمكن للعملاء تغيير باقات “eLife” التي تأثرت بوقف قنوات “beIN” أو إلغائها دون تحمل رسوم إلغاء الخدمة قبل 30 سبتمبر 2023.

أما بالنسبة للعملاء المشتركين في “beIN” كباقة إضافية إلى خدمة “eLife” الخاصة بهم. فسيتم إلغاء الرسوم الشهرية للباقة الإضافية وإعفائهم من رسوم إلغاء الخدمة لباقة “beIN” الإضافية. وستقوم اتصالات من “e&” بالتواصل مع عملاء قطاع الأعمال بشكل مباشر.