نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء هولندا للمشاركة في “COP 28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، دعوة إلى معالي ماركروته، رئيس وزراء مملكة هولندا، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة “إكسبو دبي”.

وسلم الدعوة إلى معالي رئيس الوزراء الهولندي، سعادة جمال جامع المشرخ، سفير الدولة لدى مملكة هولندا.