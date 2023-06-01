نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن زايد يشهد تخريج دورة الضباط الجامعيين الـ”40″ في كلية زايد الثاني العسكرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، صباح اليوم الاحتفال الذي أقامته كلية “زايد الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الضباط الجامعيين الـ 40 بمقر الكلية بمدينة العين. حضر الاحتفال سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وألقى سعادة اللواء الركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان شاكرًا لسموه حضوره ورعايته حفل التخريج.

وقال سعادته: “نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من الضباط الجامعيين بعد أن أكملوا جميع متطلبات الدورة بنجاح، وهم يستعدون للانضمام إلى إخوانهم في مختلف أفرع القوات المسلحة، ليكونوا عونا وسندا لهم في مختلف الميادين..ونتشرف بأن يكون من بين الخريجين إخوة لهم من الجمهورية اليمنية”.

وأضاف: “أن هؤلاء الخريجين قد أمضوا ستة أشهر من التدريب المتواصل، تلقوا خلالها أفضل التدريبات النظرية والعملية والمهارات اللازمة للقيادة والإدارة في الميدان، مما ساعد على تحسين جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدراتها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته”.

وقال مخاطبا الخريجين “أيها الخريجون نبارك لكم تخرجكم”.. وبارك سعادته للضباط تخرجهم وطالبهم بتحقيق التميز في كل ما يقومون به، سواء في العمل أو في الدراسة أو في الحياة الشخصية.. مؤكداً أن الحياة العسكرية مليئة بالتحديات والفرص، وعليهم أن يستغلوا كل فرصة لتحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا دائما متحمسين وملتزمين بالعمل الجاد والمثابرة.

ثم قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يرافقه قائد كلية زايد الثاني العسكرية بتكريم الأوائل في الدورة، وهنأ سموه بهذه المناسبة الخريجين، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والشجاعة والاعتزاز بوطنهم وبما أنجزوه من علم وتدريب في كلية زايد الثاني العسكرية، مصنع الرجال والكرامة وقلعة العزة والشرف ليكملوا مع أقرانهم في بقية حقول العلم والمعرفة من أبناء الإمارات مسيرة البناء وملحمة العطاء، وليرسموا ملمحاً جديداً من ملامح الوفاء لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، “حفظه الله”.

وفي ختام الحفل قدم قائد الكلية هدية تذكارية لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين الذين أعربوا – بمناسبة تخرجهم من كلية زايد الثاني” العسكرية – عن سعادتهم الغامرة بتفوقهم ليسهموا مع إخوانهم من الضباط في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.