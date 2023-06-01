نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” تنصب 17500 لوحة إرشادية جديدة للمواقف العامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تركيب ما يزيد على 17500 لوحة إرشادية جديدة في كافة مناطق التحكم بالمواقف بإمارة دبي.

وتتضمن اللوحة تفاصيل عن رسوم تعرفة المواقف العامة، وأوقات توفير الخدمة وقنوات الدفع الخاصة بها، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لإسعاد المتعاملين، من خلال تطوير خدماتها، وتوفير أفضل الحلول والسبل لتسهيل عملية استخدام المواقف، وسهولة الوصول إليها عبر مختلف القنوات المتاحة.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة حرصها على تحقيق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي وتعزيز منظومة التحول الذكي والتمكين الرقمي، لتسهيل إجراء الخدمات عبر القنوات الذكية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية دبي في التحول نحو المدينة الذكية وجعل الإمارة المدينة الأذكى في العالم.

وقال أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: “تسعى الهيئة من خلال تركيب الجيل الجديد من اللوحات الارشادية إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها، حيث توضح هذه اللوحات قنوات دفع رسوم المواقف العامة، حيث أظهرت آخر الإحصاءات أن ما يزيد على 80% من متعاملي الهيئة يفضلون دفع رسوم خدماتهم من خلال الهاتف النقال والأجهزة اللوحية الذكية.

وأضاف الصافي: “تمتاز اللوحة الارشادية الجديدة بوضوحها في الرؤية الليلية، كما أنها تحتوي على 4 رموز للاستجابة السريعة (QR codes) خاصة بوسائل الدفع تقوم بالتعرف على رقم المنطقة بشكل تلقائي مما يسهل على المتعامل دفع رسوم المواقف عبر القنوات المختلفة، وتتضمن رموز الاستجابة: قارئ خاص لتحميل تطبيق الهيئة، ورمز آخر يمكن للمتعامل من خلاله الدفع عن طريق تطبيق الواتس أب (WhatsApp) حيث يتم تحويل المتعامل إلى خدمة الدفع عن طريق الواتس أب ومن ثم البدء محادثة تفاعلية مع المتعامل لإدخال معلومات المركبة والمدة الزمنية وصولاً لاستلام الرسالة التأكيدية، كما تتيح الخدمة اختيار المتعامل للمركبات المسجلة مسبقاً بدلا من إدخالها مرة أخرى”.

واختتم الصافي، قائلاً: “اللوحات الارشادية توفر رموز الاستجابة السريعة للدفع عن طريق (App Clips) لأجهزة الآيفون، عن طريق خاصية آبل باي (Apple pay) دون تحميل التطبيق أو تحديد المنطقة، إلى جانب رمز الاستجابة السريع بخدمة الدفع عن طريق الرسائل النصية، الذي لا يتطلب وجود باقة بيانات لاستخدامه من قبل المتعامل، إذ يُنقل العميل إلى صفحة توضح له كيفية الاستفادة من الخدمة والصيغة المطلوبة للرسالة النصية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صيغة الرسالة للمتعامل بعد إدخال معلومات المركبة واختيار عدد الساعات”.