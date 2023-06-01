جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 7.06 كغ من الماريجوانا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 7.06 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة، عبر مطارات دبي.

وأوضحت جمارك دبي عبر حسابها في تويتر، أن المواد جلبها مسافر آسيوي أحكم إخفاءها داخل أكياس لنوع شهير من حبوب الإفطار.

وأكدت أنه تم تسليم المسافر والمعلومات التي أدلى بها ومحضر الضبط والمادة المخدرة إلى شرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بحقه.