نشكركم على متابعتكم خبر “الأرصاد”: 21 يونيو بداية فصل الصيف على الدولة رسمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري، وتحديداً يوم 21 يونيو، سيشهد تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، منوهاً إلى أن الدولة ستشهد خلال ذلك اليوم أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذانا ببدء فصل الصيف.

وذكر المركز أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر يونيو الجاري سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بشهر مايو المنقضي بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، فيما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر. ولفت إلى أن هذا الشهر سيشهد كذلك ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

وتوقّع المركز أن تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني من الشهر، مشيراً إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و 35.7 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و 29.2 درجة مئوية.