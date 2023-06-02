نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبرا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 43:19، الجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.