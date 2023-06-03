نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 يونيو 2023 02:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة بولا أحمد تينوبو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بولا تينوبو.