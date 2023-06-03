نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: المتسوقون السريون في كل مكان.. وأعيننا متابعة للخدمات الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 يونيو 2023 02:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوّقين السريّين كان أحدها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان»

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين ويسرع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات.. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقايق».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شكرا لفريق العمل وللمدير التنفيذي عمر بو شهاب».

وأضاف سموه «رسالة للجميع: المتعاملين والجمهور هم سبب وجود الجهة.. وهم سبب توظيف كادرها.. ورضاهم عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة.

ومهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا.. وسنظل نبعث متسوقين سريين للجميع كما كنا نفعل خلال الثلاثين عاماً السابقة»