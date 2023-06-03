نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تنجز 64 كم من تمديدات نقل المياه الرئيسية في 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

مددت هيئة كهرباء ومياه دبي خطوط نقل مياه رئيسية في عدة مناطق في دبي، خلال العام 2022، بكلفة تقارب 358 مليون درهم. وبأطوال تصل إلى 64 كيلومتراً للأنابيب بأقطار 600 و900 و1200 ملم في مناطق عدة في دبي.

واشتملت أعمال تمديد خطوط النقل، على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد، لإتاحة التحكم في شبكة نقل المياه الرئيسية بشكل فعال على مدار الساعة. عن طريق صمامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم مما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة.

كما تضمنت، وفق “البيان”، توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة.