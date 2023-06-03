نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تذكّر بمخالفة الانشغال عن الطريق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت مديرية المرور والدوريات السائقين في شرطة أبوظبي، من خطورة الانشغال بغير الطريق. بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وذكرت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.

جاء ذلك من خلال فيديو بثته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة “لكم التعليق”. لحادث مروري بسبب الانشغال بغير الطريق.