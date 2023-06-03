نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند بعد حادث سكة الحديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الهند الصديقة في ضحايا اصطدام القطارات. الذي وقع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق. وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.