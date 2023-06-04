نشكركم على متابعتكم خبر طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أمس في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان، بالشراكات المهمة و المتعددة بين البلدين فيما ثمن مستشار الأمن القومي الأمريكي جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” خلال نوفمبر المقبل في مدينة “إكسبو دبي”، علاوة على ريادتها العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأكد الجانبان أهمية بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتعهدا بتعزيز التعاون في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، التزام بلاده بأمن دولة الإمارات وشركائها في المنطقة، والعمل دبلوماسيا على تهدئة النزاعات والتوترات في المنطقة.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المبني على الاتفاقيات الإبراهيمية بما في ذلك مجموعة I2U2 “الإمارات والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”، بالإضافة إلى الأهداف المشتركة نحو شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما في استمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها.