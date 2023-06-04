نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشهد إطلاق تطبيق ذكي هو الأول من نوعه في تجربة النقل حسب الطلب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:00 صباحاً - يشهد قطاع النقل والمواصلات في الإمارات إنتعاشة اقتصادية ملموسة في مجال التطبيقات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتتنافس العديد من الشركات العالمية في جذب مستخدمي وسائل النقل في الإمارات ضمن حلول عصرية تحاكي الاستدامة، ولأول مرة في الشرق الأوسط، أطلقت “ZED” تطبيقها رسمياً في الإمارات العربية المتحدة ، وهو أول تطبيق تنقل يقدم للعملاء خدمة مخصصة للنقل حسب الطلب. تهدف الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى توفير تجربة فريدة كلياً وإعادة تعريف خدمات النقل حسب الطلب في المنطقة. وتستهدف “ZED” سكان الإمارات الذين يبحثون عن التميز ويتوقعون الحصول على خدمة مريحة وذات جودة عالية فيما يتعلق باحتياجات النقل الخاصة بهم، إذا قُدِّم لهم تجربة تنقل سريعة وموثوق بها.

وبينما لا يُعد مصطلح “النقل حسب الطلب” مفهوماً جديداً في سوق الإمارات العربية المتحدة، فإن الأفراد الباحثين عن التميُّز غالباً ما يواجهون تحديات مثل عدم توفر السيارات وإلغاء الرحلات، مما ينتقص من التجربة بشكل عام. وقد جاء تطبيق “ZED” بوصفه حلاً مثالياً لمعالجة هذه التحديات من خلال تقديم خدمة نقل سلسة ومميزة تلبِّي بدقة معايير العملاء ومتطلباتهم في المنطقة.

وتكرس الشركة جهودها لتعزيز مفهوم المدن الذكية التي توفر نظام نقل فعالاً ومترابطاً بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لذلك، والرؤية التي وضعت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية.

وقد صرح أبهيناف باتوا، رئيس شركة ZED، قائلاً: “بوصفنا شركة متجذرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ندرك أهمية تناغم جهودنا مع طموح هذه المدينة لتصبح أول مدينة ذكية في العالم، وتعزيز التواصل مع كلٍّ من المقيمين والزوار. كان الهدف من إنشاء تطبيق “ZED” هو إعادة تعريف مفهوم خدمات “النقل حسب الطلب” التقليدية وإعطاء الأولوية لرضا العملاء وتفضيلاتهم وراحتهم. فنحن في ZED ينصب تركيزنا، أولاً وقبل كل شيء، على توفير تجربة مميزة تلبِّي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وفي الوقت نفسه وضع معايير جديدة في هذا المجال”.

في عصرنا هذا، أصبحت التجارب المخصصة مطلباً أساسياً في كل شيء، لذا؛ فإن “ZED” تُحدِث ثورةً في مجال النقل حسب الطلب بتقديم رحلات مخصصة بالكامل مصممة بدقة لتلبية تفضيلات كل عميل؛ إذ يسمح تطبيق “ZED” للعملاء باختيار أدق تفاصيل الرحلة حسب رغبتهم وذلك بضغطة زر واحدة. فهو يتيح لهم اختيار مستوى المحادثة مع السائق ونوع الموسيقى التي سيسمعونها أثناء الرحلة ومستوى الصوت ودرجة الحرارة وحتى شدة الإضاءة الداخلية للسيارة ولونها وذلك لضمان تقديم تجربة مميزة تلبي كل ما يحتاجون إليه. كما يحتوي التطبيق على خيار طلب القهوة مسبقاً قبل بدء الرحلة.

يتم تخصيص كل رحلة مع “Zed” وفقاً لاحتياجات العميل وتفضيلاته؛ إذ يمكن للعميل تحديد نقاط الالتقاء والوصول والاختيار من بين أوضاع مختلفة اعتماداً على ما يريده، مثل السفر أو العمل أو الاسترخاء أو الاحتياجات الأخرى. كما أن التطبيق يتميز بدقته في المواعيد، فهو يضمن لكل عميل أن يتم اصطحابه من قِبل السائق وتوصيله إلى وجهته في الموعد المحدد باستخدام أفضل الطرق الممكنة وأكثرها أماناً.

في كثير من الأحيان، يكون العميل بحاجة إلى الرحلة ذاتها كل يوم، مما يضطره إلى تكرار عملية الحجز يومياً، الأمر الذي قد يكون مملاً ويستغرق الكثير من الوقت. ولذلك فإن “ZED”، على النقيض من خدمات النقل حسب الطلب الأخرى في الدولة، توفر مزية جدولة الرحلات وهو ما تسميه “تحديد إيقاع الرحلات”. فإن هذه المزية ستُمكِّن العملاء من وضع جدول مواعيد للرحلات يتماشى مع خططهم اليومية. مما يعني أن العملاء سيتمكنون من حجز رحلاتهم مُسبقاً وتجنب عناء إجراء الحجوزات كل يوم. إضافةً إلى ذلك، فإنه يوفر مزية الحجز لشخص آخر من خلال التطبيق والحساب ذاته .

-انتهى-