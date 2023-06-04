نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا حادث القطارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية، إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.