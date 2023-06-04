نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي في العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن فلاح الأحبابي بمناسبة زفاف نجله فلاح إلى كريمة محمد بن مصلح الأحبابي.

كما حضر الحفل – الذي أقيم بمجلس الخبيصي بمدينة العين – الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.