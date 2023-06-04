نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعزي الشعب الهندي في ضحايا حادث القطارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات.

وقال سموه في حسابه على تويتر ” نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الهندي في ضحايا حادث القطار الأليم، ونتقدم بالعزاء لعائلات الضحايا مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. ونؤكد تضامن دولة الامارات مع الهند في هذه الظروف الصعبة”.