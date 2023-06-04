نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يحضر حفل زفاف خلفان محمد سعيد المطوع الظاهري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد المطوع الظاهري بمناسبة زفاف نجله “خلفان” الى كريمة محمد ناصر عبدالله الرميثي.

وبحسب “وام”، كما وحضر الحفل الذي أقيم بمجلس البطين عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين والأصدقاء.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى العريس وذويهما متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة.