نشكركم على متابعتكم خبر الوطني للأرصاد: الإمارات خارج نطاق تأثير الحالة المدارية في بحر العرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية المحتمل تشكلها جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المركز في بيان، اليوم، حول الحالة المدارية المحتملة في بحر العرب: “تظهر بعض النماذج العددية احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع المقبل، غير أن هناك تبايناً بين النماذج العددية في التوقعات بمكان الحالة وتوقيتها ومسارها”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى متابعته الحثيثة للوضع، لافتاً إلى حرصه على موافاة الجميع بآخر المستجدات، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.