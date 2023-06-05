نشكركم على متابعتكم خبر ميدان الذيد للهجن يحتضن منافسات سباق “الفطامين” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

احتضن ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات سباق سن الفطامين الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن وتضمن إقامة 20 شوطا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر .

وبحسب “وام”، تصدر الشوط الأول “خيال” لـ محمد حمد حميدي الكتبي بزمن وقدره 2:8:64 دقيقة والشـــــــوط الثاني “شاهين” لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني بزمن وقدره 2:10:33 دقيقة والشـــــــوط الثالث “السياسة” لـ سعيد سيف راشد بن خصيف بتوقيت وقدره 2:9:16 دقيقة والشـــــــوط الرابع “الطاير” لـ سعيد سالم عبيد بالعامري الكتبي بزمن وقدره 2:7:88 دقيقة ( أفضل توقيت ) والشـــــــوط الخامس “مهمة” لـ خالد عبيد خليفة الشوين بزمن وقدره 2:9:63 دقيقة .

كما تصدر الشـــــــوط السادس “شاهين “لـ محمد سعيد محمد الكتبي بزمن وقدره 2:9:22 دقيقة والشــــــــوط السابع” الهايلة” لـ محمد حمد حميدي الكتبي بزمن وقدره 2:9:5 دقيقة والشـــــــوط الثامن ” شاهين” لـ يعروف صغير مرخان الكتبي برزمن وقدره 2:11:5 دقيقة والشـــــــوط التاسع “ناصية” لـ محمد حمد حميدي الكتبي بزمن وقدره 2:8:30 دقيقة والشــــــوط العاشر” شاهين “لـ سعيد سيف راشد بن خصيف بزمن وقدره 2:9:73 دقيقة والشـــــوط الحادي عشر “غالية” لـ عبدالله علي سيف الزحمي بزمن وقدره 2:9:29 دقيقة والشـــــوط الثاني عشر “نبة” لـ عبدالعزيز سعيد مصبح القايدي بتوقيت وقدره 2:10:55 دقيقة .

أما الأشـــواط المفــتـوحــة – الشـــــوط الثالث عشر حقق “سرعة” لـ هويدن عبيد سلطان فاضل الفوز بزمن وقدره 2:9:94 دقيقة والشـــــوط الرابع عشر “هملول” لـ حربي سليم حربي العامري بزمن وقدره 2:10:61 دقيقة والشـــــوط الخامس عشر ” الشاهينية ” لـ مصبح مطر مصبح سالم بزمن وقدره 2:10:76 دقيقة والشـــــوط السادس عشر “هملول” لـ حربي سليم حربي العامري بزمن وقدره 2:11:47 دقيقة.

وفي أشــواط الصـعـوب – الشــــوط السابع عشر جاءت “مشاغبة” لـ مبارك خلفان مبارك الكتبي في المركز الأول بزمن وقدره 2:13:52 دقيقة وفي الشــــوط الثامن عشر “شاهين” لـ يعروف صغير مرخان الكتبي بتوقيت وقدره 2:10:72 دقيقة والشـــــوط التاسع عشر “مياسة” لـ ناصر سالم علي القايدي بزمن وقدره 2:12:30 دقيقة وأخيرا الشــــوط العشرين “شاهين” لـ ناصر سالم علي القايدي بتوقيت وقدره 2:8:6 دقيقة.

في سياق متصل أقيمت أمس منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح وتضمنت المنافسات إقامة 4 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر .

وتصدر الشــــــوط الأول “الشاهينية” لـ شطيط سعيد بالعامري بزمن وقدره 2:43:40 دقيقة والشــــــوط الثاني “شاهين” لـ شطيط سعيد بالعامري بزمن وقدره 2:38:16 دقيقة والشـــــــوط الثالث “هملولة” لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي بتوقيت وقدره 2:40:24 دقيقة و الشـــــــوط الرابع ” شاهين” لـ شطيط سعيد بالعامري بزمن وقدره 2:42:68 دقيقة .