نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزرالثاني عند الساعة 19:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:07 والمد الثاني عند الساعة 21:58 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 80 15

دبي 43 30 90 20

الشارقة 42 29 85 20

عجمان 41 30 85 20

أم القيوين 42 28 60 20

رأس الخيمة 43 28 55 20

الفجيرة 40 30 70 25

العـين 43 29 45 15

ليوا 44 29 45 10

الرويس 41 26 70 15

السلع 41 27 90 15

دلـمـا 38 28 90 40

طنب الكبرى/الصغرى 36 27 80 35

أبو موسى 35 27 85 35.