نشكركم على متابعتكم خبر «الوطني» يعتمد مشروعاً بقيمة 15 مليون درهم لتطوير مقره في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن المجلس الوطني الاتحادي تخصيص مبلغ قدره 15 مليون درهم، للانتهاء من إنجاز مشروع تعديلات خاصة بعملية تطوير مبنى المجلس في إمارة دبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تمت زيادة ميزانية المجلس للعام المقبل بواقع 4 ملايين و727 ألف درهم.

وتفصيلاً، فقد أشار تقرير هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي في شأن مشروع ميزانية المجلس لعام 2023، إلى أنها عقدت خلال الفترة الماضية 4 اجتماعات، تم خلالها الاطلاع على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024، وذلك طبقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وبيَّن تقرير المكتب أنه تم إقرار مشروع الميزانية لسنة 2024 بحيث يتكون هيكل مشروع من 3 برامج رئيسة، هي: التشريع والرقابة، الاتصال البرلماني، الدعم القيادي والخدمات المساندة، ويتفرع من كل منها 16 برنامجاً فرعياً.

وأشار التقرير إلى أن تمويل الحكومة الاتحادية ارتفع من 219 مليوناً و940 ألفاً في ميزانية عام 2023 إلى 224 مليون و667 ألف درهم، في الميزانية الخاصة بعام 2024، في الوقت الذي بقيت فيه الإيرادات الاتحادية عند 100 ألف درهم، ليصل بذلك إجمالي قيمة ميزانية المجلس لعام 2024 إلى 224 مليوناً و767 ألف درهم.

وثمَّن المجلس الوطني الاتحادي اعتماد الحكومة الاتحادية لتنفيذ مشروع تطوير تعديلات المبني المخصص للمجلس في دبي، وحرصها الدائم على تقديم الدعم اللازم له بتوفير كل التكاليف والمبادرات، لتنفيذ برامج تطوير منشآت المجلس المختلفة، بما يعزز من مكانة هذا الصرح المهم ويرسخ دوره في دعم عجلة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة على كل الصعد والمستويات.