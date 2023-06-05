نشكركم على متابعتكم خبر “دبي الإسلامي” يطلق منصة مصرفية تضم 135 خدمة رقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق “بنك دبي الإسلامي” منصة “DIB alt”، العلامة الرقمية الشاملة التي تجمع كافة العروض والقدرات الرقمية للبنك تحت مظلة واحدة.

وبحسب “وام”، تعتبر “DIB alt” تجربة مصرفية رقمية متكاملة الخدمات، تم تصميمها للارتقاء بتجربة متعاملي بنك دبي الإسلامي نحو آفاق جديدة، عبر تمكينهم من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات الرقمية بسهولة ويسر تقدر بأكثر من 135 خدمة رقمية .

وتلبي المنصة الشاملة جميع الاحتياجات المصرفية للمتعاملين حيث تتيح لهم فتح حساب مصرفي في غضون دقائق معدودة، والتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي أو بطاقات ائتمان، فضلاً عن تحويل الأموال محلياً أو دولياً، وإجراء المدفوعات.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “ يأتي دور منصة ‘DIB alt‘ من بنك دبي الإسلامي – كتجربة مصرفية مبسطة تجمع كافة قدرات البنك الرقمية تحت مظلة علامة تجارية واحدة ”.