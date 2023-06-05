نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات العقارية” تبيع 50% من برج “دنيا” السكني في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أنجزت «الإمارات العقارية» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري بيع نحو 50 % من برج «دنيا» السكني في قلب داون تاون دبي على مسافة قريبة من منطقة برج خليفة ومول دبي، حيث تم طرح البرج السكني للبيع بنظام التملك الحر قبل شهرين، ويعد من المشاريع المميزة لشركة «الإمارات العقارية» إضافة إلى موقعه الاستراتيجي في قلب دبي، حيث يتوسط البرج فندقي العنوان داون تاون وفندق موفنبيك.

وقالت حنان هاشم جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» طرح برج «دنيا» السكني للبيع بنظام التملك الحر قبل شهرين، في دبي داون تاون قرب مول دبي، والذي يتكون من 17 طابقاً وعدد 170 شقة سكنية وعدد من المحلات التجارية.

وأكدت أن شركة «الإمارات العقارية» تعمل جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظة عقارية بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية المتكاملة وأحياناً شراء المشاريع الجاهزة لطرحها للإيجار أو البيع، إضافة إلى العمل في إدارة المشاريع العقارية فيما يتعلق بالإيجارات والصيانة.

وأشارت إلى أن برج «دنيا» السكني وفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، حيث خصص الطابق الأرضي للمحلات التجارية الخدمية، كما يوجد به طابق كامل للخدمات وتشمل كلاً من حوض سباحة، وصالة رياضية، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومصلى للرجال وآخر للنساء.

وأضافت إنه تم بيع جميع الاستوديوهات في البرج وتوجد حالياً شقق سكنية للبيع وتشمل كلاً من غرفة وصالة بسعر 1.440 مليون درهم، كما يوجد غرفتان وصالة بسعر 2.600 مليون درهم، و3 غرف وصالة بسعر 2.800 مليون درهم.