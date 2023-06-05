منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد في نادي شباب الأهلي دبي، وشهدت نزالات قوية وحضورا جماهيريا غفيرا.

جرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو، وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وتوجت أندية العين وبني ياس والوحدة بألقاب الأشبال والناشئين والشباب والكبار بعد منافسات قوية على مدار اليومين.

أنجح نسخة

وبحسب “وام”، قال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: “تواصل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تطورها عاما بعد عام، وتعتبرالنسخة الحالية أنجح النسخ على الإطلاق خصوصا مع انضمام فئة الأشبال تحت 14 عاما إلى المنافسات، وتقديمها لأداء بطولي يبشرنا بجيل واعد من الأبطال، يمضي بثبات لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية”.

وأضاف الظاهري:” تواكب إضافة فئة الأشبال لمنافسات البطولة رؤية الاتحاد وخططه في استكشاف المواهب وتسليط الضوء عليها في المراحل السنية المبكرة”.

و أوضح أن مثل هذه البطولات تعتبر القاعدة الراسخة التي ينطلق منها أبناء الدولة نحو العالمية، ويعززون فرصهم في الالتحاق بالمنتخب الوطني والمنافسة على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأننا سنحصد ثمار هذا الاستثمار في الأجيال الناشئة في الأعوام القليلة القادمة”.

و تقدّم الظاهري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى نادي شباب الأهلي دبي على حسن استضافة البطولة وظهورها بهذا المظهر المشرّف مؤكدا أن الأندية والأكاديميات تمثل جزءا لا يتجزء من منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو في الدولة.

مناسبة غالية

وأشاد سعادة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس ادارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالتنظيم الرائع لهذه البطولة التي تمثل مناسبة غالية لكل الرياضيين،مثمنا جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو وكل المساهمين في إنجاح الحدث وأشاد بأداء اللاعبين المميز في الفئات المختلفة.. وأكد أن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل جوجيتسوالإمارات.

وأضاف:” نولي في نادي شباب الأهلي دبي اهتماماً كبيراً لرياضة الجوجيتسو، ونركزعلى البناء من القاعدة، وحالياً لدينا فريق مميز رغم عدم تأهلنا للنهائيات لكني أستطيع القول إننا سنكون ضمن الأندية الأربعة المتصدرة في جوجيتسو الإمارات في المستقبل القريب”.

الناشئون والأشبال

ونجح نادي العين في تحقيق إنجاز رائع ضمن منافسات البطولة، حيث حقق لاعبوه اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاما)، متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثا، وأحرز العين أيضا اللقب في فئة الأشبال (تحت14 عاما) متفوقا على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفا، وبني ياس في المركز الثالث.

خطط ناجحة

وقال أحمد سلطان النعيمي المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية:” سعداء بالفوز بلقب فئة الأشبال تحت 14 عاما في تكرار لمشهد الفوز باللقب عن ذات الفئة في بطولة كأس رئيس الدولة في أبريل الماضي.. ولعلّ نجاح نجوم نادي العين في تحقيق لقب الناشئين تحت 16 عاما اليوم أيضا يعكس خطط وبرامج النادي الناجحة في الاستثمار في المراحل السنية المبكرة، والتأسيس لعهد جديد من الإنجازات”.

وأضاف النعيمي : ” نهدي هذا الإنجاز الثمين لرئاسة النادي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة العين للألعاب الرياضية، واللاعبين والجهاز الفني وكل من كانت له مساهمة في إضافة لقب هذه الكأس الغالية إلى خزائن النادي”.

يفوق الوصف

وقال حمدان عبدالله الحساني لاعب نادي العين والحائز على ذهبية تحت 14 عاما وزن 55 كجم: “سعادتي كبيرة وشعوري يفوق الوصف لتحقيق الميدالية الذهبية ومساعدة فريقي على الظفر باللقب”.

وأضاف: “تدربنا كثيرا مع المدربين وأكّدوا لنا أنه بإمكاننا الفوز إذا تسلحنا بالتركيزو نفذنا التوجيهات، وهذا ما حدث بالفعل على الرغم من قوة المنافسات.. أشكر الجهازالفني لنادي العين وجميع زملائي في الفريق والجماهير التي وقفت خلفنا لتحقيق هذا الإنجاز”.

لقب الشباب

ونجح نادي بني ياس في تحقيق لقب فئة الشباب (تحت 18 عاما) متفوقا على العين والوحدة .

وقال عبيد الكعبي، عضو مجلس ادارة نادي بني ياس للألعاب الرياضية:” مشاركة مهمة لفريق بني ياس في بطولة عزيزة على قلوب الجميع، والكل فائز اليوم.. حققنا المركز الثالث في فئة الأشبال تحت 14 عاما، والمركز الأول في فئة تحت 18 ، والمركز الثاني في فئة الكبار.

وأضاف:” الانجازات الحالية ثمرة للدعم الكبير لقيادة النادي والمتابعة الحثيثة لمجلس الإدارة وجهوده في تطوير المراحل العمرية المختلفة لفئتي الرجال والسيدات”.

طعم الانتصار

بدوره قال جاسم عبدالله الحوسني لاعب نادي بني ياس الذي حصد ذهبية تحت 18 عاما وزن 73 كجم:” طعم الانتصار رائع، خصوصا إذا كانت المنافسة بهذا المستوى الكبير.. لقد خضت مواجهات كبيرة وقوية مع عدد من أبرز اللاعبين لكن بفضل الاستعداد الجيدودعم المدربين والزملاء تمكنت من مواصلة المشوار حتى النهاية”.. وأضاف :” القيمة الحقيقية للإنجازات الفردية تكمن في أهميتها ودورها في المساهمة في تحقيق الألقاب الجماعية”.

بطولة الوحدة

ونجح أبطال نادي الوحدة في تحقيق لقب فئة الكبار متفوقين على ناديي بني ياس والعين اللذين حلّا في المركز الثاني والثالث تواليا.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز قال محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة:” إنجاز كبير يليق باسم نادي الوحدة.. عملنا بجد واحتهاد طوال الفترة السابقة من أجل الفوز بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وقد تحقق اليوم بجهد كبير من جميع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية”.

وأضاف : “ شاركنا في مسابقة الكبار في الأوزان السبعة بـ 14 لاعبا، وهو العدد نفسه الذي شاركنا به في مسابقتي تحت 18 وتحت 16 سنة، ولا شك أن الفوز بلقب الكبار يعزز معنوياتنا وثقتنا بأنفسنا وسنبدأ على الفور في التحضير للموسم الجديد”.

إنجاز مستحق

وقال هزاع محمد لاعب نادي الوحدة فئة الكبار الذي حقّق ذهبية وزن 120 كجم:” ما تحقق اليوم من إنجاز لنادي الوحدة والفوز بلقب الكبار، هدف كنّا نسعى خلفة لأعوام.. كنا حريصين ألاّ يخرج اللقب من خزائن نادي الوحدة، وبفضل الله كان لنا ما أردنا”.

وأضاف:” أهدي هذا الإنجاز إلى جمهور الوحدة الذي ساندنا طوال السنوات الماضية،فهو أكثر من يستحق هذا الفخر، وأهنئ مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على هذا الانجاز المستحق”.