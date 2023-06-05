نشكركم على متابعتكم خبر عجمان تحصد 3شهادات عالمية لآيزو المدن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

نيابة عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تسلم الشيخ حميد بن عمار النعيمي الشهادة البلاتينية لمواصفة “آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة ISO 37120″، وشهادة “آيزو المدن المرنةISO 37123″، وشهادة “آيزو المدن الذكية ISO 37122” لعام 2022، والتي حصلت عليهم إمارة عجمان من المجلس العالمي لايزو المدن لتكون عجمان بذلك أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل على ثلاث شهادات لآيزو المدن العالمية مجتمعةً في نفس العام.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال مراسم تسليم الشهادات في فندق عجمان سراي ، صباح اليوم، بحضور سعادة الدكتورة باتريشيا مكارني رئيسة المجلس العالمي لبيانات المدن – الذي يتخذ كندا مقرا له ، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وكبار المسؤولين.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إننا سعداء وفخورون بتحقيق إمارة عجمان لهذا الإنجاز الجديد والنوعي، والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها باعتبارها أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل ثلاث شهادات لآيزو المدن العالمية، مترجمةً بذلك الجهود المضنية والحثيثة التي تبذلها الإمارة وشركاؤها تجاه مواطنيها وسعادة مجتمعها بكافة أطيافه، ويؤكد حرصنا على رفعة الإمارة وخدمة مصالح مجتمعها.

وأضاف سموه بأن تطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى وأحدث المعايير، وتحسين جودة حياة القاطنين في الإمارة، وضمان سعادتهم، هي في مقدمة أولوياتنا، واليوم مع هذا التقدير العالمي فإننا نعلن عن مواصلة خططنا التنموية الشاملة التي تساهم في تحقيق مؤشرات جاذبية الإمارة بشكل مستدام، وتحافظ على عجمان كمدينة عالمية مرنة وذكية تتمتع بخدمات رائدة وببنية تحتية عصرية.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي بتعاون الجهات المعنية في هذا الإنجاز، ودور مركز عجمان للإحصاء في دعم صناع القرار من خلال توفير العديد من الإحصائيات الدولية كمؤشرات جاذبية عجمان، ورفع مستوى التبادل المعرفي والخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الإحصاءات وقياس المؤشرات، مما ساهم في استيفاء ثلاث مواصفات آيزو المدن والتي تعتبر واحدة من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً.

ويأتي الحصول على هذه الشهادات بعد تطبيق المواصفات القياسية في قياس مؤشرات أداء المدن لمواصفات آيزو المدن المستدامة، والمرنة، والذكية، والتيتشمل أكثر عن 150 مؤشراً في مختلف الجوانب الاقتصادية، والتنموية،والحضرية، والصحية، بالإضافة إلى الالتزام بمنهجية القياس المعتمدة لدى المنظمة الدولية.

وقدمت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء شرحا وافيا عن رحلة الإمارة في قياس المؤشرات ضمن المنهجية المعتمدة، وأهمية تعاون الجهات المحلية والاتحادية، ودورها في توفير المؤشرات الرئيسية المطلوبة.

وقالت الحبيشي إن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة جهود مشاركة 25 جهة محلية واتحادية، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من 30 اجتماعاً مع المنظمة والجهات المعنية، وأكثر من 1600 ساعة عمل استغرقها فريق عمل المركز، بهدف الارتقاء بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أوجه ومجالات العمل والحياة، ومواءمة ومواكبة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسي لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة لبناء نظام إحصائي يضمن وجود علاقات تعاون فعالة وناجحة مع الشركاء بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

وأوضحت أن أهمية حصول الإمارة على سلسلة آيزو المدن القياسية، ومنظومة إصدار شهاداتها العالمية، يكمن في قدرة المدينة على التحقق من تلبية المعايير القياسية، وذلك وفق تقارير سنوية منتظمة مصادقاً عليها من المجلس العالمي لبيانات المدن، تمكننا من احتساب المؤشرات، وتحليلها، والوقف على سياسات واستراتيجيات تنموية وتطويرية للإمارة، وذلك من خلال المقارنة العالمية مع المدن الأخرى ، كما تساعدنا على تكريس الاستثمار بطريقة مناسبة لتطوير المدن الذكية والمرنة وتقديم صورة واضحة لنتائج الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تمكين المدن من إضفاء الطابع المحلي الفعال على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجهيزها بمؤشرات لحساب التقدم المحرز.

من جانبها أعربت سعادة الدكتورة باتريشيا مكارني عن سعادتها بتقديم شهادة ISO 37120 من المستوى البلاتيني، وشهادة ISO 37122، وشهادة ISO 37123، لإمارة عجمان مما يعكس مدى التزام الإمارة بمستقبل أكثر استدامة، وازدهارا، وشمولا لمواطنيها. وتقدمت بالتهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والدكتورة هاجر الحبيشي، وفريق مركز عجمان للإحصاء، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بحصول عجمان على “الشهادة الثلاثية”، وذلك بعد تحقيقها لجميع معايير الأيزو الثلاثة في سلسلة آيزو المدن37120، للمدن المستدامة والذكية والمرنة.

وأضافت الدكتورة باتريشيا بأنها تتشرف بدعم إمارة عجمان في المشروع العالمي لمكتب الأمم المتحدة، للحد من أخطار الكوارث، حيث أكدت أن عجمان مدينة مهمة في الشبكة العالمية للمدن المشاركة في مشروع المدن المرنة. وأعربت عن تطلعها لاستمرار نمو هذه العلاقة المهمة بين مركز عجمان للإحصاء والمجلس العالمي للمدن من أجل ازدهار العمل المشترك.

وتغطي المواصفة القياسية “آيزو 37120” لمؤشرات المدن المستدامة وجودة الحياة 19 موضوعاً رئيساً تشمل معظم القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وتضم المرافق العامة والتعليم والصحة والإسكان والتخطيط الحضري والنقل والاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن والترفيه والحوكمة والاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث وقد انضمت إمارة عجمان إلى أكثر من 100 مدينة حول العالم والتي تستعرض مؤشراتها الحضرية على المنصة العالمية.

وتستكمل المواصفة القياسية “آيزو المدن الذكية 37122″، مؤشرات المدن المستدامة، وذلك من خلال وضع تعاريف ومنهجيات تساهم في تحسين أوضاع المدن بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستجابة للتحديات مثل التغير المناخي، وسرعة النمو السكاني، ووضع خطط للعمل على تحسين كيفية عمل المدن بشكل أساسي، واستخدام المعلومات والتقنيات الحديثة في قياس مستوى تطور المدينة، ومدى جذبها للاستثمارات، واستخدامها للتكنولوجيا الرقمية لتعزيز جودة حياة الأفراد وكفاءة التشغيل، وتمكينهم من الاستفادة من الموارد المتاحة، ومن المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار.

وتقيس المواصفة القياسية “آيزو المدن المرنة 37123″، مؤشرات مدى قدرة المدينة على إدارة وتخفيف الضغوط البشرية والطبيعية المستمرة، ومدى قدرتها على التعافي من الصدمات والضغوط في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، مع التركيز على ضمان الاستمرارية أو الاستعادة السريعة للخدمات، وتهدف المواصفة إلى معرفة مدى مرونة الإمارة واستعدادها لأي طارئ بناءً على مؤشرات عالمية موحدة.

يذكر أن المجلس العالمي لبيانات المدن، هو منظمة معنية بتعزيز جودة الإحصاءات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمدن حول العالم، وتهدف إلى تمكين المدن من توظيف هذه المؤشرات في وضع الخطط وقياس الأداء الحضري والتنموي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان.

وكرم الشيخ حميد بن عمار النعيمي – في ختام اللقاء – الجهات المساهمة في توفير مؤشرات آيزو المدن المستدامة، وآيزو المدن الذكية، وآيزو المدن المرنة، وهيال إدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وهيئة النقل، ودائرة المالية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة الموارد البشرية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.