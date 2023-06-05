نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في تغريدة على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي سبق أن أعلن عنه في شهر أبريل عن التخفيضات الطوعية”.

وأضاف معاليه: “سيكون هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 من يونيو 2023”.