نشكركم على متابعتكم خبر تحذير من خطورة التجمهر في مواقع الحرائق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم الاثنين، من خطورة التجمهر في مواقع الحرائق والحوادث.

وأشارتا إلى أن الأمر يعد من السلوكيات السلبية المرفوضة التي تتسبب في إعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ والدوريات المرورية والدفاع المدني بأقصى سرعة ممكنة. للقيام بواجبها في تقديم المساعدة الإنسانية للمصابين وإنقاذ حياتهم.

ودعتا إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها الإنسانية في إنقاذ المصابين.

وأوضحتا أن التجمهر عادة يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث نتيجة وقوف بعض قائدي المركبات في أماكن الحوادث وعبور الفضوليين من المشاة الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث. غافلين عن حركة المركبات مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس.

وناشدت الجهتان الجمهور بالمشاركة بإيجابية من خلال الالتزام بإرشادات عناصر المرور في مواقع الحوادث حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وحذرتا من تطبيق مخالفة (عرقلة حركة السير “التجمهر” أثناء الحوادث) وقيمتها 1000 درهم. للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث.

ولفتتا إلى أن تجمهر الأشخاص الفضوليين في مواقع الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. يعد من السلوكيات المرفوضة وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.