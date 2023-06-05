نشكركم على متابعتكم خبر ” الاتحادية للضرائب ” تطلق منصة توعية بـ ” ضريبة الشركات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان التطبيق السلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد1 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.

وبحسب “وام”، وفرت الهيئة من خلال منصتها الجديدة مواد توعوية تشتمل حالياً على 13 ورشة عمل تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية حول “التسجيل في ضريبة الشركات”، بدأ تقديمها عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد ضمن برنامج زمني يمتد خلال شهر يونيو الجاري والمشاركة في هذه الورش التعريفية مُتاحة للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بها بمعدل ورشتين أسبوعياً.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “جاء إطلاق المنصة الجديدة المُخصصة للورش الافتراضية لضريبة الشركات في إطار التزام الهيئة بتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة وجميع المعنيين داخل الدولة، وتوفير قنوات توعوية متنوعة لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي بإجراءات تتميز بالوضوح والشفافية”.

وأضاف البستاني: “تزامنت هذه الخطوة مع قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات وذلك اعتباراً من الخامس عشر من شهر مايو الماضي حيث يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات”.

ودعا سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية المُتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة حول “التسجيل في ضريبة الشركات”، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية.

وأوضح أن ورش العمل التعريفية حول “التسجيل في ضريبة الشركات” المُتاحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة “الورش الافتراضية لضريبة الشركات” بالموقع الإلكتروني للهيئة تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية إنشاء ملف تعريف مُستخدم جديد على منصة “إمارات تاكس”، وكيفية التسجيل لضريبة الشركات، والمُستندات المطلوبة للتسجيل، ومُعالجة طلب التسجيل، وإصدار رقم التسجيل لضريبة الشركات.