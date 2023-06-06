نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تضبط متهماً في جريمة قتل خلال ست ساعات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألقت شرطة عجمان القبض على شخص من الجنسية الآسيوية، خلال ست ساعات فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية.

وقال المقدم “أحمد سعيد النعيمي”، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان. إن “اتصالا ورد لغرفة العمليات، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفه بأحد سكنات العمال بالمنطقة الصناعية”.

وأضاف: “بالانتقال للموقع وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فتح رجال الشرطة الغرفة وبتفتيشها تبين وجود جثة. وتم استدعاء مسرح الجريمة والجهات المختصة وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود لشخص في العقد السادس من العمر آسيوي الجنسية يدعى (خ .ج . خ)”.

وتابع: “بالبحث والتحري ومتابعة المشتبه به ويدعى (ع.خ.خ) في العقد الثاني من العمر آسيوي الجنسية، الذي يسكن مع المجني عليه بحسب إفادة الشهود. تم التوصل إليه وضبطه في منطقة الكرامة في أقل من ست ساعات، بعد تنقله في أنحاء الإمارة في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن”.

وأوضح: “بسؤاله، اعترف بارتكابه الجريمة، وأوضح أنه حدثت مشاجرة بينه وبين والمجني عليه قام خلالها الجاني بضرب المجني عليه بأداة خشبية. ثم طعنه بسكين حتى توفي، وذلك بسبب خلاف مالي، وأنه قام بسبه وسب أسرته، وقد باشرت النيابة الكلية التحقيق في القضية”.