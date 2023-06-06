نشكركم على متابعتكم خبر جامعة أبوظبي الـ14 عالمياً في أعداد الطلبة الدوليين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت جامعة أبوظبي المرتبة الـ14 عالمياً في قائمة الجامعات الأعلى نسبة في طلبتها الدوليين. وذلك وفق تصنيف “التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية” المرموق.

ويأتي تصنيف جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمية تمتلك أعلى نسبة من الطلبة الدوليين، بعد تسجيلها نسبة عالية بلغت 59.6%.

وأشار تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية إلى الدول الست التي ضمت أفضل 20 جامعة حققت أعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين. وهي دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وسويسرا وأستراليا.