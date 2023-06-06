نشكركم على متابعتكم خبر مساعد افتراضي لموظفي هيئة نقل عجمان باستخدام “شات جي بي تي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت هيئة النقل في عجمان أول مساعد افتراضي لموظفيها باستخدام تقنية(ChatGPT) ، لتوفير بيئة عمل ابتكارية وذكية تواكب كافة التطورات التقنية. لتعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المستخدم في التطبيق الخاص بموظفيها “البرزة”.

وأكدت “رشا خلف الشامسي”، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن الهيئة تسعى دائماً لتوفير بيئة عمل مريحة وسعيدة. تهدف إلى تطوير الكفاءات الوظيفية للموظفين في العمل المؤسسي لضمان استدامة العمليات والإجراءات المؤسسية وتطوير رأس المال البشري.

وأشار “عبد الرحمن النعيمي” مدير إدارة الدعم المؤسسي، وفق “الخليج”، إلى أن “توظيف تقنية المساعد الافتراضي (ChatGPT) يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. والذي بدوره يعمل على تحليل أسئلة الموظفين وتقديم إجابات دقيقة وسريعة. حيث تم تطوير المساعد الافتراضي للرد على إجابات الموظفين ومساعدتهم في إتمام أعمالهم اليومية. مثل الاستفسارات عن الإجراءات والأنظمة الداخلية في الهيئة والمعلومات العامة ويوفر المساعد الافتراضي إرشادات واضحة وفعالة”.