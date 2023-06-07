نشكركم على متابعتكم خبر المصرف المركزي يلغي ترخيص شركتي “النورس” و”الشرفاء” لخدمات التأمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركتي “النورس” و”الشرفاء” لخدمات التأمين من سجل وسطاء التأمين، وفقاً لأحكام نظام وسطاء التأمين المعمول به.

وبحسب “وام”، يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.