نشكركم على متابعتكم خبر تكليف سلطان بن حمدان بن زايد بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “هزاع بن زايد آل نهيان”، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف. رئيس مجلس إدارة نادي “العين” الرياضي الثقافي، قراراً جديداً صباح اليوم.

ونص القرار على تكليف سعادة الشيخ “سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس إدارة نادي “العين” الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، بتسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين.

كما نص، وفق “الخليج”، على منحه كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أهداف الشركة وفقاً للنظام الأساسي للنادي.

وتضمن القرار تسمية أعضاء لجنة التسيير، وهم: “مطر راشد الدرمكي، محمد ابراهيم المحمود، عوض محمد صبيح الكعبي، محمد عبيد حماد الظاهري”. وينفذ القرار من تاريخ صدوره.