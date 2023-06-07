نشكركم على متابعتكم خبر “الوطني للأرصاد” يكشف آخر تطورات الإعصار “بيبرجوي” وتأثيره على الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد أن لا تأثير لإعصار “بيبرجوي” على دولة الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة. حيث يتمركز الإعصار (وهو من الدرجة الأولى) جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي تشير إلى أنه من المتوقع استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 -145 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 5 كم/ س.