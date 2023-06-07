نشكركم على متابعتكم خبر وزارة التربية: لا يجوز للمدارس الامتناع عن تسجيل الطلبة لوجود أمراض مزمنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي الدكتور “أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي”، وزير التربية والتعليم، أنه وبحسب التشريعات، في حال عدم قبول الطلبة لوجود أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسمنة. فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة” وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.

وأشار معاليه، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، إلى أن “القانون ألزم المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة. ولا يجوز لها الامتناع عن قيد هؤلاء الطلبة أو رفض إعادة قيدها بناء على حالتهم الصحية”.

وأضاف: “كما يتوجب عليها توفير الدعم لهم عن طريق توفير الخدمات الصحية لهم، وتوفير التدريب اللازم للعاملين لديها لتوفير الخدمات الصحية اللازمة”.