نشكركم على متابعتكم خبر 100 مليون درهم لمن شملتهم الترقيات من الضباط وصف الضباط والأفراد في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، مبلغ 100 مليون درهم لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذين شملهم قرار الترقيات التي اعتمدها “تنفيذي الشارقة” يوم أمس، على أن تصرف بأثر رجعي وبشكل فوري.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اعتمد يوم أمس الثلاثاء قائمة مستحقي الترقيات للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والبالغ عددهم 711، منهم 205 ومن فئة الضباط، و506 من فئة صف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى ترقية 261 من مستحقي الترقية المالية.

وثمن المجلس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المستمر للقطاع الشرطي في الإمارة، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى المكانة العالية والمتميزة من حيث الأداء والمخرجات وجودة الخدمات والوصول إلى نسب الأمان العالية، وهنأ كافة الضباط وصف الضباط والأفراد المستحقين للترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تأدية أعمالهم.