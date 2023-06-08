نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.