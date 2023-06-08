نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُصدر مرسومين بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسومين بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية. ويقضي المرسومان بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة عصام عيسى الحميدان، ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد.







