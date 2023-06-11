نشكركم على متابعتكم خبر المنتدى الإسلامي في الشارقة يطلقُ الدورةَ العلميةَ ال23 تحت عنوان ” السبع المثاني” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقَ المنتدى الإسلاميِّ فعالياتِ الدورةِ العلميةِ ال23 في مسجدِ المغفرة بالشارقة مساء أمس تحت عنوان (السبع المثاني) والتي تستمر حتى 22 من يونيو الجاري، مشتملةً على عددٍ من المحاضراتِ الدينيةِ والتثقيفيةِ التي تتصلُ بسورةِ الفاتحة وتتناول محاورَ عدّة، شاملةً لمختصراتٍ من مختلفِ العلومِ الشرعيةِ المهمة وذلك برعايةِ وتوجيهاتِ صاحبِ السموِّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضوِ المجلسِ الأعلى حاكمِ الشارقة.

وبحسب “وام”، نَوَّهَ الدكتور ماجد بوشليبي، أمينُ عام المنتدى الإسلامي، رئيسُ اللجنةِ العليا المنظمةِ للدورةِ العلمية، إلى أنَّ الدورةَ صُمِّمَتْ لأنَّها مشروعٌ حضاريٌّ ومعرفيٌّ يُكَوِّنُ محطةً علميةً مميزةً تواكبُ روحَ العصرِ باعتبارِها مصدراً مهمًّا لتيسيرِ تلقي العلمِ والمعرفةِ من مصادرِها الموثوقةِ بشفافيةٍ ووسطية، وعلى يدِ قاماتٍ علميةٍ من المشايخِ والعلماءِ والأكاديميين على مستوى الوطن العربي.

تأتي هذه الدورة “السبع المثاني” ضمن جهودِ المنتدى الإسلامي في إمارة الشارقة لتعزيزِ الثقافةِ الإسلاميةِ بين أفرادِ المجتمعِ ورفعِ المستوى العلميِّ لديهم، وتزويدِهم بالحصانةِ الفكريةِ اللازمةِ لمواجهةِ تحدياتِ العصر، وكذلك تعينُهم على وضعِ أساساتِ صحيحةٍ يستطيعون من خلالها الوصولَ إلى آليةِ فهمٍ صحيحٍ لما وردَ في الشريعة.