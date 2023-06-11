نشكركم على متابعتكم خبر 378 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا في 10 سنوات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خلال الفترة من 2013 – 2022 أكثر من 378 مليار درهم، توزعت بين 204.3 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 127.5 مليار درهم قيمة الصادرات، وأكثر من 46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبحسب “وام”، أظهر تقرير للمركز أن الذهب الخام تصدّر قائمة أهم 5 سلع استوردتها الإمارات من تركيا خلال العام 2022 مسجلا ما قيمته 15.6 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في المركز الثاني على قائمة أهم 5 سلع واردات للعام 2022 بقيمة 9.4 مليار درهم.

كما تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى تركيا خلال 2022 وذلك بقيمة 17.7 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في صدارة قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها وذلك بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم، تلاها الذهب الخام بقيمة 1.8 مليار درهم.