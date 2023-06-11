نشكركم على متابعتكم خبر بعد شهر واحد..تايلور سويفت تنفصل عن حبيبها ماتي هيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن مصدر مقرب من الفنانة الأمريكية تايلور سويفت لموقع “بيج سيكس” انفصالها عن حبيبها المغني والملحن البريطاني ماتي هيلي، بعد علاقة استمرت شهر واحد فقط.

وأكد المصدر أن تايلور كانت تبحث عن قضاء وقت ممتع بعد انتهاء علاقتها بالممثل الإنجليزي جو ألوين، التي استمرت 6 سنوات، قبل أن ينفصلا في أبريل الماضي

وأضاف المصدر أن علاقة تايلور بماتي كانت مجرد علاقة عاطفية عابرة، بعد مأساتها وألمها إثر انفصالها عن ألوين

وبدأت شائعات ارتباط سويفت بهيلي بالانتشار في أوائل شهر مايو الماضي، بعد أن ظهر معها في معظم حفلاتها ببريطانيا، كما صادفهما المصورون في عدد من الخروجات معا بأوضاع رومانسية.