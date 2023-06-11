نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:53 مساءً - متابعة – شادي علوش

وصل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية.

وذلك لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشتر سيتي وإنتر ميلان.

يأتي ذلك على هامش زيارة رئيس الدولة لتركيا لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكان سمو الشيخ محمد بن زايد قد التقى عقب وصوله إلى إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.