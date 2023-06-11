“إنفينيتي للطاقة والتعدين” تضاعف استثماراتها في “حرة الحمرية ” بإنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

عززت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة ريادتها وجاذبيتها الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع شركة “إنفينيتي للطاقة والتعدين” الهندية التي تتخذ من المنطقة مقرا لها والتي أعلنت الشركة من خلالها عن مضاعفة استثماراتها في المنطقة الحرة عبر خطة لإنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف بطاقة إنتاجية تبلغ 10,000 برميل يوميا وبطاقة تكرير سنوية تصل إلى 3.6 مليون برميل.

وبحسب “وام”، تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة من قبل سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة والسيد بلال ميرشانت مدير شركة إنفينيتي للتعدين والطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية ستستأجر الشركة قطعة أرض بمساحة 200,000 قدم مربع لبناء منشآتها ومرافقها وتعزيز قدرتها التخزينية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها.

وتأتي هذه الخطة التوسعية من قبل شركة “إنفينيتي للطاقة والتعدين” نظرا لما تقدمة المنطقة الحرة بالحمرية من مجموعة من الحلول المتكاملة لمشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير فضلا عن كونها حاضنة ازدهار للشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات النفطية مدعومة ببيئة أعمال مثالية ومنظومة خدمات ومزايا استثنائية ما جعلها قاعدة صناعية متميزة للشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وقال سعادة سعود سالم المزروعي إن إعلان شركة إنفينيتي للتعدين والطاقة عن خطتها الاستثمارية وتوسيع نطاق عملياتها انطلاقا من المنطقة الحرة بالحمرية يجسد المكانة الرائدة التي تحتلها المنطقة باعتبارها الوجهة الاستثمارية المفضلة للصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات ويؤكد جاذبيتها وأهميتها في قطاع النفط والطاقة ومختلف القطاعات الأخرى بفضل التزامها بتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت من المنطقة نموذجا في قوة العائد الاستثماري وبيئة مثالية لإقامة المشاريع الحيوية ورافدا هاما للاقتصاد الوطني” مشيرا إلى أن المنشأة الجديدة ستشكل إضافة للمشهد الاقتصادي المتنامي في الإمارة من خلال حجم إنتاجها الذي يلبي الطلب على منتجات الطاقة ومشتقاتها للمشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية.

وأشار المزروعي إلى أن اختيار الشركة للمنطقة الحرة بالحمرية لإنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف جاء ليؤكد على المعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين في قطاع الطاقة والنفط لاسيما وأنها تضم اليوم أكثر من 1200 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 مترا الذي يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة وسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية مع مجموعة من الخدمات المتميزة من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالمية المستوى ومرافق حديثة جعلت منها اليوم ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة.

من جانبه قال السيد بلال ميرشانت إن إعلان الشركة التي تعمل في المنطقة الحرة بالحمرية من العام 2018 عن خطتها الاستثمارية الجديدة في المنطقة لإنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف ومنشأة تخزين نفط حديثة مع تحميل وتفريغ المواد بأكثر من 20 فتحة تحميل يأتي في إطار استراتيجيتنا التوسعية لتعزيز نطاق عملياتنا في الأسواق الإقليمية والدولية نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الذي يناسب تخصصات الشركة سواء في قطاع البتروكيماويات أو المعادن والطاقة والذي يوفر لنا اتصالا مباشرا مع كبار المصنعين الذين يتخذون من المنطقة مقرا لهم أو في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المزايا التنافسية التي توفرها حرة الحمرية ومن شأنها مساعدتنا على الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لافتا إلى أن المنشأة الجديدة ستوفر عند انتهاء العمل بها فرص وظيفية لأكثر من 100 فني وعامل.